Mercedes schrumpft seinen Zweiliter-Diesel und bietet ihn als neuen Basis-Selbstzünder in der C-Klasse an. Die auf 1,6 Liter verkleinerte Version des intern OM 654 genannten Motors soll in der Mittelklassebaureihe nach Informationen der Zeitschrift "Auto Motor und Sport" den bislang großteils von Kooperationspartner Renault zugelieferten Motor mit identischem Hubraum ersetzen.

Der französische Vierzylinder kommt in Ausführungen mit 116 PS und 136 PS bislang in den Varianten C 180d und C 200d zum Einsatz, was vor allem konservative Mercedes-Fahrer nicht unbedingt begrüßen. Nicht zuletzt, weil er in deutlich preiswerteren Nicht-Premium-Modellen wie Nissan Qashqai oder Renault Mégane ebenfalls seinen Dienst verrichtet.

Darüber hinaus soll der kleine Daimler-Diesel künftig auch in der E-Klasse eingesetzt werden und dort den in der Herstellung kostspieligeren 2,0-Liter-Basis-Selbstzünder ersetzen. Auf den Markt kommt der 1,6-Liter-Motor in beiden Mercedes-Baureihen dem Bericht zufolge noch im laufenden Jahr.