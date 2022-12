Mercedes-Maybach Haute Voiture Luxus für den Chef

Mercedes-Maybach baut das Showcar "Concept Haute Voiture" nun in Serie. Die nun in Dubai vorgestellte Luxuslimousine ist in der unteren Hälfte in Rosé gehalten, oberhalb der Schulterlinie in Dunkelblau lackiert. Die Farbkombination findet sich auch im Innenraum, der außerdem kristall- und opal-weiße Interieur-Akzente setzt. Die Fußmatten sind aus Leinen und Mohair-Wolle, Teile von Polstern, Türverkleidungen sowie die Beilagekissen sind aus Bouclé-Stoff.

Foto: Mercedes Innen geht es sehr edel zu.

Begleitend zum Fahrzeug haben die Designer eine Taschenkollektion aus den Originalmaterialien des Fahrzeug-Interieurs entworfen, außerdem ist ein Car-Cover mit "Haute Voiture"-Logo im Lieferumfang enthalten. Für den Antrieb kommt der 612 PS starke Zwölfzylinder-Top-Benziner zum Einsatz. Die Preise des 150 Mal gebauten Sondermodells dürften jenseits der 250.000 Euro netto starten.