Im vergangenen Jahr verkaufte Mini weltweit rund 292.000 Einheiten. In Deutschland waren es gut 44.000, davon entfielen knapp 20 Prozent auf die offene Variante.

Das aktuelle Mini Cabrio startete 2016 und erhielt Anfang 2021 nach 2018 das zweite umfangreiche Facelift. Es wird ausschließlich mit konventionellen Drei- und Vierzylinder-Benzinern angeboten. Das Leistungsband reicht von 102 PS (One, ab 20.924 Euro netto) bis zu 231 PS (John Cooper Works, ab 31.260 Euro netto).

Viele Hersteller verabschieden sich von ihren Cabrio-Modellen. Mini hält aber an seinem fest. Es soll sogar einen Nachfolger geben.

