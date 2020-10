Ladeinfrastruktur in gemieteten Gebäuden

Recht auf Wallbox in Mietgebäude

Recht auf Wallbox in Mietgebäude Ladeinfrastruktur in gemieteten Gebäuden

Genutzt wird das Auto von der sogenannten Generation Z vor allem für Freizeitaktivitäten (51 Prozent). Auch Treffen mit Familie und Freunden stehen hoch im Kurs (49 Prozent). Wichtigster Einsatzbereich ist mit 59 Prozent die Fahrt für Erledigungen und Besorgungen. Ihr Geld gibt die sogenannte Generation Z jedoch lieber für andere Güter aus als für das Auto. Große Investitionen in den eigenen Pkw würden aktuell nur 18 Prozent tätigen. 30 Prozent zögen eine Reise vor, 23 Prozent ein Auslands-Studium. Für die "Mobility Zeitgeist Studie" hat Ford rund 2.000 Personen befragen lassen.

Das Auto bleibt auch bei jungen Erwachsenen ein wichtiger Baustein der eigenen Mobilität. 42 Prozent der 18- bis 23-Jährigen besitzen ein eigenes Auto, wie aus einer Studie von Ford hervorgeht. Weitere 15 Prozent beteiligen sich an einem gemeinsam genutzten Familienauto. Die Fahrzeuge sind nicht nur vorhanden, sondern werden auch genutzt: von 20 Prozent täglich, von 58 Prozent mehrmals pro Woche.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw