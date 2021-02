Der Anbieter von Ladelösungen Newmotion (Teil der Shell Group) schließt eine Partnerschaft mit dem Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft Alphat (Teil der BMW Group). Das gaben beide Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Damit soll Fuhrparkkunden von Alphabet der Zugang zu Ladeinfrastrukturlösungen erleichtert werden.

"Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit Alphabet noch mehr Kunden eine Ladelösung zu bieten. Es ermöglicht uns den schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur, was angesichts der steigenden Zahl von E-Autos immer wichtiger wird", so Klaus Schmidt-Dannert, Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz bei Newmotion. Mit der neuen Partnerschaft können Alphabet-Kunden aus verschiedenen Komplettpaketen wählen, die an die individuellen Anforderungen angepasst werden können. Von der Hardware in Form einer Wallbox oder Ladesäulen über die Installation bis hin zum Kundenservice sind viele Dienstleistungen möglich. Zusätzlich bietet Alphabet seinen Kunden die Shell Tank- und Ladekarte an.