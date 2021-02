Seinen im Offroad-Ornat eingekleideten Hochdachkombi Rifter will Peugeot ab Herbst zusätzlich in einer rein elektrisch angetriebenen Variante anbieten. Wie andere elektrifizierte Modelle der Franzosen auf Basis der EMP2-Plattform wird auch die e-Rifter genannte Version von einem 136 PS starken E-Motor in Kombination mit einer 50 kWh großen Batterie angetrieben. Damit soll der in zwei Längen und wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen erhältliche Van in 11,2 Sekunden auf Tempo 100 sprinten und maximal 130 km/h erreichen. Die WLTP-Reichweite beträgt 280 Kilometer, die Ladezeiten liegen laut Peugeot zwischen 28 Stunden (Haushaltssteckdose) und 30 Minuten (Ladesäule mit 100 kW).

Wie der mit konventionellen Verbrennermotoren angetriebene normale Rifter wird auch der e-Rifter mit verschiedenen Ausstattungsniveaus angeboten. Zur Wahl stehen Active Pack, Allure, Allure Pack und GT. In der Basisausstattung Active Pack bietet der Elektro-Van Schiebetür, Klimaanlage, Audiosystem mit DAB+-Radio sowie eine geteilt umklappbare Rückbanklehne. Preise zum e-Rifter nennt Peugeot noch nicht. Bei anderen Baureihen der Löwenmarke bewegt sich der Mehrpreis elektrischer Antriebsvarianten auf niedrigem fünfstelligem Niveau. Insofern könnte der Preis des im günstigsten Fall mit Verbrenner rund 19.300 Euro (alle Preise netto) teuren Rifters in Kombination mit E-Antrieb auf gut 29.000 Euro (vor Umweltprämie) steigen.