Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020

Ein speziell auf Geschäftskunden zugeschnittenes Sondermodell des Leaf soll viel Ausstattung mit günstigen Leasingraten kombinieren. Zur Ausstattung des auf der Tekna-Linie beasierenden Editionsmodell gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Bose Soundsystem und NissanConnect EV vor. Das Infotainment-System umfasst ein Acht-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto sowie ein sprachgesteuertes Navigationssystem. Für 33.529 Euro (alle Preise netto) kostet die Business Edition. Gegenüber dem Einzelkauf der Extras ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 832 Euro.

Mit einer Besiness Edition des E-Auto Leaf will Nissan speziell Fahrer von Geschäftswagen ansprechen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives