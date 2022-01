In Zukunft elektrisch

Bentley In Zukunft elektrisch

Die Topversion des Townstar heißt Tekna. Sie bietet ein Infotainmentsystem mit Navigation, 8-Zoll-Touchscreen, 360-Grad-Kamerarundumsicht, induktive Ladeschale und Sitzheizungen vorne. So ausgestattet kostet der Kastenwagen rund 25.200 Euro. Der Kombi bietet als Tekna außerdem noch 16-Zoll-Leichtmetallräder, Dachreling mit integriertem Dachträger und einen Einpark-Assistenten. Hier starten die Preise bei 295.960 Euro.

Insgesamt stehen für beide Karosserievarianten vier Ausstattungslinien zur Wahl. Dem Kastenwagen vorbehalten ist das Einstiegsniveau Visia. Hier sind Regensensor, Audiosystem mit Smartphone-Einbindung, Lichtautomatik und elektrische Außenspiegel an Bord. Acenta heißt die nächsthöhere Linie für den Kastenwagen sowie die Basisausstattung für den Kombi. Die Nutzfahrzeugvariante bietet dann zusätzlich Parkpiepser hinten, Tempomat, Klimaanlage und eine Höhenverstellung des Fahrersitzes. Beim Kombi sind außerdem noch zwei Schiebetüren, Totwinkel-Assistent, Kollisionsverhinderer, Verkehrszeichenerkennung sowie eine Reihe von Airbags an Bord.

Alternativ gibt es den Townstar in einer zweisitzigen Nutzfahrzeug-Version, die zudem voraussichtlich ab Sommer in einer elektrisch angetriebenen Variante angeboten wird.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw