Cadillac Lyriq Traditionsmarke vor Comeback

Cadillac bringt sein Elektro-SUV Lyriq nun auch nach Deutschland. Der ab Sommer zu Preisen ab 67.647 Euro netto verfügbare Stromer markiert zugleich eine Rückkehr der ikonischen US-Marke. Laut Pere Brugal, Chief Commercial Officer GM Europe, plant der Autokonzern General Motors, die Luxusmarke langfristig in Europa zu etablieren und mit ihr profitabel zu werden. Bereits Ende 2023 ist Cadillac in der Schweiz und in Schweden sowie im April in Frankreich mit neuer Zero-Emission-Agenda, neuem Konzept und dem Lyriq angetreten. Speziell in Deutschland will Cadillac ein Händlernetz und ein Serviceangebot aufbauen. Parallel zur Online-Vermarktung sollen Interessenten damit die Möglichkeit erhalten, der Traditionsmarke direkt begegnen zu können. Zum Deutschlandstart werden Standorte in München und Berlin eröffnet. Im Sommer sollen Köln, Hamburg und Frankfurt folgen.

Foto: Cadillac Der Lyriq ist das erste von mittlerweile drei Elektro-Modellen der Marke Cadillac, die auf der Ultium-Plattform des Mutterkonzerns General Motors aufsetzen.

Lyriq ist das erste E-Modell von Cadillac

Der Lyriq ist das erste von mittlerweile drei Elektro-Modellen der Marke Cadillac, die auf der Ultium-Plattform des Mutterkonzerns General Motors aufsetzen. Mit seiner rund fünf Meter langen und über zwei Meter breiten Karosserie ist das seit Ende 2022 in den USA erhältliche Modell für europäische Verhältnisse üppig dimensioniert. Im Gegenzug bietet der Lyriq im Unterboden eine 102 kWh große Batterie, die den 528 PS und 610 Newtonmeter starken, zweimotorigen Allradantrieb mit Energie versorgt. Der Sprint auf 100 km/h soll in 5,3 Sekunden gelingen, maximal sind 200 km/h möglich. GM verspricht 530 Kilometer Reichweite. Mit einer Ladeleistung von bis zu 190 kW soll ein Nachtanken von 200 Kilometer an Schnellladesäulen 15 Minuten möglich sein.

Der mit seinem Design, Tradition und Moderne der Marke Cadillac transportierende Lyriq kommt auf 21-Zoll-Rädern vorgefahren. Das Fahrwerk kombiniert 5-Lenker-Einzelradaufhängung, Komfort-Dämpfer sowie großzügig dimensionierte Brembo-Bremsen.

Nobles Ambiente mit Echtholz

Die Kommandozentrale verzichtet weitgehend auf Schalter und Knöpfe. Wichtigste Anzeige- und Bedieneinheit ist der in einer gebogenen Einheit eingefasste 33-Zoll-Doppelscreen. Für nobles Ambiente sorgen Echtholzapplikationen, die freischwebende Mittelkonsole oder eine Ambientebeleuchtung in den Türinnenverkleidungen, die das geometrische Muster einer als Lautsprecherverkleidung dienenden 3D-Struktur aufgreift. Der 2,8-Tonner ist auch praktisch veranlagt. So bietet er einen fast 800 Liter großen Kofferraum, der sich dank umklappbarer Rückbanklehne auf über 1.700 Liter erweitern lässt.

Foto: Cadillac Der Elektro-Crossover startet bei 67.647 Euro netto.

Zwei Ausstattungsversionen: Luxury und Sport

Angeboten wird der Lyriq in den zwei Ausstattungsversionen Luxury oder Sport. Die Serienausstattung ist in beiden Fällen umfangreich. An Bord sind elektrisch einstellbare Vordersitze mit Massagefunktion, Lederausstattung, Heizungen für alle Sitze sowie Lenkrad, Ladeschale, Infotainmentsystem mit Apple Carplay/Android Auto sowie ein Audiosystem von AKG mit 19 Lautsprechern. Das umfangreiche Arsenal der Assistenzsysteme umfasst Abstandstempomat und 360-Grad-Kameraansicht.

Der Lyriq dürfte nicht das einzige neue Modelle für Cadillac in Deutschland bleiben. Noch in diesem Jahr werden die Amis eine weitere Baureihe für Europa ankündigen. Wahrscheinlichster Kandidat ist der technisch mit dem Lyriq engverwandte, 20 Zentimeter kürzere Optic.

