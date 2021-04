Zu den rund 6.300 Euro (alle Preise netto) teuren Maßnahmen gehört unter anderem ein großer Heckausschnitt, so dass Rollstuhlfahrer einfach über eine rutschsichere Rampe ins Fahrzeuginnere gelangen. Außerdem verfügt das Fahrzeug über ein DIN- und ISO-geprüftes Personen- und Rollstuhlrückhaltesystem. Optional ist eine Kopf- und Rückenstütze für den Rollstuhlfahrer erhältlich (Aufpreis: 1.008 Euro). Ebenfalls optional sind zwei Dreh-Klappsitze in der dritten Reihe für je 1.008 Euro. Sind sie an Bord, können bis zu sieben Personen mitfahren. Bei Mitfahrt eines Rollstuhlfahrers bietet der Zafira Platz für bis zu fünf weiteren Personen.

Opel bietet in Zusammenarbeit mit dem Umbauspezialisten AMF Bruns eine behindertengerechte Variante für den batterieelektrischen Zafira Life an. Wie bei den bereits angebotenen Versionen mit konventionellen Motoren können die Zafira e-Life-Modelle mit einer Länge von 4,95 Metern und 5,30 Metern für den Transport eines Rollstuhls modifiziert werden.

Opel erweitert sein Angebot an Fahrzeugen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Mit dem Zafira e-Life lässt sich nun ein Rollstuhlfahrer mitnehmen.

