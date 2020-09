Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Bereits mit dem Doppelantrieb zu haben sind die Audi -Modelle Q5, A6, A7, A8 und Q7. Zudem gibt es noch Restbestände vom A3 E-Tron der abgelösten Generation. Die Ingolstädter wollen die Technik künftig weiter entwickeln und vor allem die elektrische Reichweite in Richtung 80 Kilometer entwickeln. Dabei sollen Platzbedarf und Ladedauer der Akkus nicht mitwachsen. Keine Plug-in-Hybride wird Audi im Kleinwagensegment, bei A1 und Q2, anbieten. Denkbar ist hingegen ein besonders sportliches RS-Modell.

Audi erweitert sein Angebot an Plug-in-Hybriden bis Ende des Jahres um drei Modelle. Angekündigt sind elektrifizierte "TFSI e"-Varianten vom Kompaktmodell A3, dem SUV-Ableger Q3 und dem coupéhaften Oberklasse-SUV Q8. Während erstere einen Vierzylinderbenziner als Verbrenner-Komponente nutzen, ist es beim großen Allrader ein V6-Motor. Die elektrische Reichweite dürfte in allen Fällen deutlich oberhalb von 50 Kilometern liegen.

Dank E-Autoprämie und Ersparnis bei der Dienstwagensteuer: Plug-in-Hybride verkaufen sich in Deutschland prächtig. Audi erweitert daher in den kommenden Monaten sein Angebot.

