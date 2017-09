Eine eigentlich angedachte Dieselversion des Panamera Sport Turismo hat Porsche vorerst auf Eis gelegt. Dafür werden die Zuffenhausener ihren Nobel-Kombi zum Marktstart am 7. Oktober in der Version Turbo S E-Hybrid anbieten, die neben einer emissionsfreien auch eine extrem sportliche Fahrweise erlaubt.

Zum Einsatz kommt der bereits aus der Panamera-Limousine bekannte Hybridantrieb, der einen 4,0-Liter-V8-Biturbo-Benziner (549 PS) mit einem 136 PS starken Elektromotor kombiniert. Als Systemleistung gibt Porsche 680 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment an. Damit soll der 2,4-Tonner aus dem Stand auf Tempo 100 in nur 3,4 Sekunden sprinten und bis zu 310 km/h schnell werden. Wer diese Fahrwerte erreichen will, wird vor allem den Benziner beanspruchen. Rein elektrisch getrieben sind immerhin bis zu 140 km/h möglich. Die maximale Reichweite der 14,1-kWh-Batterie liegt bei 49 Kilometer. Die Ladezeit variiert – abhängig vom Stromanschluss – zwischen zweieinhalb und sechs Stunden.

Trotz der supersportlichen Fahrwerte soll der E-Hybrid lediglich 3,0 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Allerdings ist dieser Wert das Ergebnis einer Messung auf Grundlage der ECE-Norm R 101, die einen recht hohen elektrischen Fahranteil vorsieht. Das kann der Realität entsprechen, muss es aber nicht. Wer will, kann den Turbo- E-Hybrid konsequent elektrisch fahren und damit den Benzinverbrauch sogar auf null Liter drücken. Wer allerdings vornehmlich temporeich auf der Autobahn unterwegs ist, wird zweistellige Verbrauchswerte provozieren.

Die Leistung hat ihren Preis. Das zeigt sich auch bei den Anschaffungskosten: Die starke Plug-in-Hybrid-Version des Sport Turismo kostet mindestens 188.592 Euro. Neben reichlich PS bietet das Topmodell der Baureihe im Gegenzug eine sehr umfangreiche Serienausstattung, die unter anderem 21-Zoll-Räder, Keramikbremsen oder eine adaptive Dreikammer-Luftfederung umfasst.