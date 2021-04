Autonomer Minibus in Hamburg

Autonomer Minibus in Hamburg Nur keine Hektik

Neben wettbewerbsfähigen Kosten verspricht ZF für seinen Radar auch eine besondere Leistungsfähigkeit. So soll er sogar die Bewegung einzelner Gliedmaßen von Fußgängen auflösen können – und dadurch beispielsweise erkennen, in welche Richtung ein Passant geht.

Premiere feiert der 4D-Radar, der neben Entfernung, Geschwindigkeit und Horizontalwinkel auch die Höhe misst, in den SUV des chinesischen SAIC-Konzerns. Dort allerdings wohl vorerst nur als Helfer beim teilautomatisierten Fahren; weitergehende Autonomie dürften die Modelle zunächst nicht beherrschen. Ob der besonders leistungsfähige Radar in Kürze auch bei dem für Europa angekündigten MG Marvel R an Bord sein wird, ist unklar.

