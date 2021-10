In nachtschwarzem Lack tritt der Renault Twingo als Sondermodell Urban Night auf. Weitere Kennzeichen sind schwarz glänzende 16-Zoll-Felgen, weiße Akzente auf Kühlergrill und Außenspiegeln sowie getönte Scheiben. Zudem besteht die Wahl zwischen zwei Folienbeklebungen – entweder dezent an der C-Säule oder großflächig auf dem Dach. Wer eine schwarze Karosserie zu finster findet, kann alternativ unter zwei Weiß- und einem Grau-Ton wählen. Zur Ausstattung des Kleinstwagens zählen Klimaautomatik, Infotainmentsystem und Wifi-Hotspot. Die Preise starten bei 14.410 Euro (netto) für die Variante mit dem 65 PS starken Benziner, die Elektro-Ausführung mit 81 PS kostet ab 22.260 Euro netto, abzüglich 9.000 Euro Umweltbonus.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021