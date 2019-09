Elektroautos in Deutschland 2019

Das in Michigan beheimatete E-Auto-Start-up ist Ende 2018 erstmals öffentlich in Erscheinung getreten. Auf der LA Auto Show hat das Unternehmen einen Elektro-Pick-up sowie ein davon abgeleitetes SUV vorgestellt, die ab 2020 Jahr auf den Markt kommen sollen. Mehrere große Konzerne haben bereits Geld in Rivian investiert, darunter neben Ford auch Amazon.

Der amerikanische Elektroauto-Newcomer Rivian steigt in das Transporter-Geschäft ein. Die ersten Exemplare des geplanten Lieferwagens sollen ab 2021 auf die Straße kommen, technische Daten gibt es noch nicht. Erste Bilder zeigen einen klassischen Kastenwagen im XL-Format, dessen herausstechendes Merkmal die langen vertikalen Rückleuchten sind. Auch der erste Großkunde ist bekannt: Das Logistikunternehmen Amazon hat 100.000 Einheiten bestellt.

