Markus Ferber, verkehrspolitischer Sprecher der CSU im EU-Parlament, kritisiert die vielen Ausnahmen bei der Eurovignetten-Richtlinie. „Sie ist von so vielen Ausnahmen durchlöchert, dass ein Schweizer Käse neidisch wird.“ Der Deal sei noch lange nicht in trockenen Tüchern, warnt er. Das EU-Parlament werde den Kompromiss nun im Detail durcharbeiten und streng prüfen. „Die Forderung des Parlaments nach technologieneutraler CO2-Differenzierung mit präziser Lenkungswirkung, sowie einheitliche Regeln für ganz Europa sehe ich aktuell nicht erfüllt.“

Den EU-Staaten bleibt es weiterhin überlassen, selbst zu entscheiden, welche Fahrzeug-Kategorien sie zur Kasse bitten. Busse können bei der Maut – wie aktuell in Deutschland – also zum Beispiel außen vor bleiben. Die EU-Staaten sind aufgefordert, die Einnahmen zweckgebunden für Verkehrsprojekte zu verwenden, vorrangig zum Auf- und Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes.

Zugleich läuteten die Verhandler das Ende der Zeitvignetten ein, diese sollen innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie auslaufen. Vignetten außerhalb der Hauptachsen in Europa (Ten-V-Netz) bleiben erlaubt, ebenso in begründeten Ausnahmefällen.

Auf diese neuen Regeln haben sich EU-Kommission, Rat und Parlament im Rahmen ihres Trilogs zur Novelle der Eurovignetten-Richtlinie geeinigt. Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben die EU-Staaten zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht zu überführen. Die Verhandlungen laufen bereits seit 2017.

Der Weg für eine EU-weite CO2-Maut ist frei. Was Lkw-Betreiber an Wegekosten für die Nutzung der Infrastruktur bezahlen, soll künftig vom CO2-Ausstoß des jeweiligen Fahrzeugs abhängen. Die Regelung soll im ersten Schritt für schwere Lkw gelten, kann aber Schritt für Schritt auf weitere Lkw ausgedehnt werden. Für Transporter und Kleinbusse sollen die Gebühren ab 2026 abhängig von der jeweiligen Umweltbilanz anderweitig berechnet werden. Schwere Lkw sollen nach einer vierjährigen Übergangszeit auch für externe Kosten für die Luftverschmutzung zur Kasse gebeten werden. In Deutschland zahlen mautpflichtige Lkw bereits für Lärm und Luftverschmutzung.

