ALD Run for Charity

ALD Run for Charity Laufen für einen guten Zweck

Tanken an der Autobahn

Tanken an der Autobahn Jeder Tank kostet 10 Euro extra

ALD Run for Charity

Tanken an der Autobahn

Conqar heißt ein neues , von Seat gemeinsam mit Fleetpool aufgelegtes Auto-Abo. Über das Conqar-Portal wählt der Nutzer ein neues Seat-Modell für die Laufzeit von sechs Monaten und 10.000 oder 15.000 km. Eine Anmeldegebühr oder andere Zusatzkosten fallen laut Seat nicht an. Die Raten starten ab 251 Euro pro Monat für die Modelle Ibiza und Arona beginnt, beide mit Erdgasantrieb. Die Rate decke alle Kosten ab, inklsuive Versicherung und Kraftstoff.

Who is Who Pkw