In der Praxis erfolge dieser Umstieg aber langsam, sagt der Shell-Report. Beinahe jeder zweite Fuhrparkleiter empfindet es als mühsam, aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten. Ebenfalls ein Viertel berichtet von Widerständen von Führungskräften und Fahrern gegen Veränderungen. Es zeigt sich somit eine Lücke zwischen dem Optimismus angesichts des Wandels in der Branche und der tatsächlichen Bereitschaft zur Umstellung. Um diese Hürde zu schaffen, sollten laut Shell sowohl Unternehmer als auch Fuhrparkleiter Mut, Flexibilität und Neugierde mitbringen, um auf das Ziel einer zukunftsfähigen Flotte hinzuarbeiten.

"Das Tempo des Wandels in der kommerziellen Flotte beschleunigt sich rasch und die Branche wird sich in den nächsten 20 Jahren radikal verändern", sagt Katya Atanasova, Vizepräsidentin der Shell Fleet Solutions. Alternative Kraftstoffe, Datenanalysen, Automatisierung und Konnektivität seien die Zukunft und erforderten neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften zwischen Flottenbetreibern, Herstellern, Energie- und Technologieanbietern sowie Start-Ups. Um Grenzwerte einzuhalten steige der Druck auf Fuhrparkbetreiber, auf alternative Kraftstoffe und neue Antriebe umzusteigen. Mehr als ein Drittel der befragten Flottenmanager hält diesen Umstieg für unverzichtbar, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Mineralölkonzern Shell hat 750 Flottenmanager aus Deutschland, den Niederlanden, Polen und Großbritannien befragt, um in Verbindung mit unternehmenseigenen Erkenntnissen Trends im Bereich Fuhrparkmanagement aufzuzeigen. Daraus entstand der Report "Zukunft der Flotten", den Shell gegen Herausgabe der persönlichen Kontaktdaten online kostenlos zum Download anbietet. Die enthaltenen Erkenntnisse sollen Fuhrparkleitern dabei helfen, den bevorstehenden Mobilitätswandel gut zu bewältigen und die damit einhergehenden Chancen zu nutzen.

Shell Zukunfts-Report So planen Sie die Zukunft

Who is Who Pkw