Skoda Enyaq Anstöpseln und laden

Die Skoda-Enyaq iV-Modelle sind nun dank einer neuen Software in Lage, sich an Ladesäulen automatisch nach dem Verbinden des Ladekabels zu identifizieren und den Ladevorgang zu starten. Das Plug & Charge-Laden funktioniert zunächst unter anderem an Ionity-Schnellladestationen. Bei älteren Enyaq-Fahrzeugen, die bereits über das Software-Update ME3 verfügen, wird diese Funktion "over the air" aufgespielt.

Voraussetzung zur Nutzung von Plug &Charge ist eine Registrierung in der App MySkoda. Die monatliche Abrechnung erfolgt über den Powerpass-Service.