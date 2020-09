Zu Preisen ab 31.613 Euro (alle Preise netto) ist der Skoda Octavia ab sofort in der Variante "iV" mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar. Den Antrieb übernimmt bei Limousine und Kombi eine 204 PS starke Kombination aus E-Motor und 1,4-Liter-Benziner, die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Als elektrische Reichweite gibt der Hersteller mehr als 60 Kilometer an. Zum Marktstart gibt es zunächst ausschließlich das Sondermodell "First Edition" mit Navigationssystem. Das gleich teurer Serienmodell in "Style"-Ausstattung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

