Schon zuvor hatten die GLS Bank und Comco Leasing 500 Streetscooter der Deutschen Post DHL gekauft, um sie zu verleasen. Mit der Zusammenarbeit mit Alphabet reagieren die beiden Unternehmen demnach auf die steigende Nachfrage nach Elektrotransportern und "wollen die Verbreitung der klimafreundlichen Lieferfahrzeugen bei Firmenkunden" fördern. In den Niederlanden bietet Alphabet bereits seit sechs Monaten den Streetscooter für gewerbliche Kunden an.



Alphabet Deutschland hat rund 5.500 E-Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Elektrotransporter im Bestand. Neben klassischen Finanzleasing bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen wie Werkstatt- und Reifenservice, Treibstoffmanagement oder Schadenmanagement an.