Zuletzt hatte die Toyota -Studie Concept bZ4X auf der Auto Show in Shanghai einen ersten Ausblick auf das Batteriemobil gegeben. Das Modell basiert auf der neuen Elektro-Plattform e-TNGA soll in Japan und China gebaut werden.

Subaru bringt sein erstes Elektroauto Mitte 2022 unter der Bezeichnung "Solterra" auf den Markt. Der Name verbindet die lateinischen Wörter für "Sonne" und "Erde" und soll dem japanischen Hersteller zufolge die Wertschätzung von Mutter Natur ausdrücken. Das Elektro-SUV mit dem markentypischen Allradantrieb entstammt eine Kooperation mit dem Wettbewerber Toyota , der für 2022 ebenfalls ein entsprechendes Serienmodell angekündigt hat.

Subaru nennt weitere Details zu seinem ersten E-Mobil. Der Antrieb soll sich auch in der Modellbezeichnung widerspiegeln.

