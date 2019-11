Klicken Sie durch die Bildergalerie und finden Sie heraus, welche Benziner unter den Vans am wenigsten verbrauchen.

Große Autos mit Benzinantrieb sind in Deutschland immer noch wenig beliebt. Schon gar nicht als Firmenwagen. Wer den Geschäftswagen aber eher zum Pendeln oder als User-Chooser verwendet, findet durchaus sparsame Modelle unter den Vans. Darunter auch einige Plug-in Hybride.

Welcher Benziner unter den Vans verbraucht am wenigsten? Die Top Ten der Spritsparer finden Sie in der Bildergalerie.

