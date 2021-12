Außerdem wird Toyota speziell den Kombi künftig zusätzlich zur bereits bekannten Version Trek außerdem noch als Trek Special Edition anbieten. Die neue Variante zeichnet sich durch eine Robustheit suggerierende Außenoptik, ein Karosseriehöherlegung um zwei Zentimeter, spezielle 18-Zoll-Räder und Chromschmuck aus. Außerdem gibt es innen Chromdekor, schwarze Ledersitzbezüge und Türgriffe in Klavierlackoptik. Einzige Antriebsoption für die neue Trek-Variante ist ein 184 PS starke Hybridantrieb mit Zweiliter-Benziner.

Anfang 2022 bringt Toyota sein Kompaktmodell Corolla mit einem kleinen Technik-Upgrade sowie als Editionsmodell Trek auf den Markt. Die wichtigsten Neuerungen betreffen das optionale Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Touchscreen, welches mit mehr Rechenleistung und einem neuen Kommunikationstool punktet. Letzteres ermöglicht den kostenlosen Datenaustausch ganz ohne eine Online-Verbindung per Smartphone. Die ersten vier Jahre ist außerdem die Nutzung von Konnektivitätsservices wie Echtzeitverkehrsinformationen kostenlos. Erneuert wurde darüber hinaus die Sprachsteuerung, die künftig auch auf Anfragen im natürlichen Sprechstil reagiert. Für die in Deutschland angebotenen Karosserievarianten Steilheck und den Touring Sports genannten Kombi stehen neue Farben und Leichtmetallräder zur Wahl.

