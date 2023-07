Toyota Prius Fahrbericht Komfortabel, sparsam und handlich

Nach Gerüchten der Toyota Prius würde keinen Nachfolger mehr erhalten, wurde die fünfte Generation mit viel Spannung erwartet. Nun steht das neue Modell (ab 38.059 Euro) (alle Preise netto) deutlich eleganter auf seinen Rädern, gefällt durch angenehme und sportliche Proportionen sowie eine dynamische Silhouette.

Flacher und länger

Mit 4,60 Metern Länge ist das Modell knapp 5 Zentimeter kürzer als sein Vorgänger, zudem 5 Zentimeter flacher und hat einen längeren Radstand (plus 5 Zentimeter). Gäste im Fond dürfen sich also über mehr Beinfreiheit freuen. Recht klein – das schicke Design fordert seinen Tribut – geriet allerdings der Kofferraum. Mehr als 284 Liter passen nicht hinein. Das ist deutlich weniger als beispielsweise im Yaris Cross (397 Liter).

Foto: Toyota Der Neue ist etwas kürzer und viel flacher als der Vorgänger.

Großzügiger geht es dafür im Innenraum zu. Das Raumgefühl ist trotz der extrem geneigten Windschutzscheibe nicht beengt. Im Cockpit dominiert der 12,3 Zoll große und etwas tiefer als gewöhnlich platzierte Zentralbildschirm mit Touch-Funktion. Ein weiteres Display befindet sich über dem Lenkrad, um die wichtigsten Informationen direkt ins Blickfeld zu liefern. Den Prius-Designern lag viel daran, die Instrumententafel klar und übersichtlich zu gestalten, um die Bedienung weitgehend intuitiv ablaufen zu lassen. So gibt es unterhalb des Zentral-Displays noch diverse Schalter für die Klimatisierung.

Assistenzsysteme: 30 Features serienmäßig

Ganz groß schreibt Toyota das Thema Assistenzsysteme. Insgesamt sind 30 Features serienmäßig an Bord. Das dürfte Rekord im Segment sein. Der Kunde braucht bis auf den Remote-Parkassistenten also keine Dinge gesondert oder in speziellen Paketen zu wählen. Gebündelt ist das Ganze unter dem Begriff Toyota T-Mate. Durch sogenannte Over-the-Air-Updates (OTA) kann T-Mate später stets auf den neuesten technischen Stand gehalten werden, was ebenso für den Multimediabereich gilt.

Foto: Toyota Innen dominiert ein großes Display.

Prius nur als Plug-in-Hybrid

In Europa wird Toyota den Prius nur noch als Plug-in-Hybrid anbieten und verabschiedet sich hier vom klassischen Full-Hybrid. Seine Batterie ist also von außen über Stecker (plug-in) aufladbar. Man möchte damit erreichen, dass Prius-Fahrer elektrisches Rollen genießen können, auch wenn zu Hause keine Ladestation an der Wand hängt. Gleichzeitig soll es möglich sein, lange Strecken ohne Ladestress und ganz konventionell mit einem Benziner zurückzulegen. Motto: Das Beste aus zwei Welten.

Bis zu 86 Kilometer rein elektrisch

Einen Plug-in-Hybrid gab es zwar schon vor zehn Jahren im Prius, doch war hier mit etwa 25 Kilometer die elektrische Reichweite weit jenseits der üblichen Alltagsanforderungen. Das hat sich nun grundlegend geändert. Im neuen Prius steckt eine 13,6 kWh große Batterie, die es ermöglich, bis zu 86 Kilometer (je nach Reifengröße) rein elektrisch zu fahren. Laut Toyota eine Strecke, die mehr als 80 Prozent der Autofahrer als Tagespensum nicht zurücklegen.

Den größten Sprung hat der Prius in Sachen Performance gemacht. Bislang ein gemächlicher Begleiter ohne sportliche Ambitionen und nur auf Sparsamkeit getrimmt, wird die Neuauflage zum Dynamiker und Spaßmobil. Was wenig wundert. Toyota installierte nicht nur einen Zweiliter-Benziner (zuvor 1,8 Liter) mit mehr Leistung (151 PS), sondern auch einen deutlich stärkeren Elektromotor mit 160 PS. In Kombination wächst damit die Systemleistung von zuvor 122 PS auf 223 PS. Nie zuvor in seiner über 25-jährigen Modellgeschichte hatte der Prius mehr Power unter der Haube.

Foto: Toyota Einziger Antrieb ist ein Plug-in-Hybrid.

Komfortabel, spursicher und handlich

Bewegungen im rechten Fuß werden entsprechend spontan in Vortrieb umgesetzt, von der einstigen Trägheit keine Spur mehr. In nur 6,8 Sekunden ist der Sprint von null auf 100 km/h (Vorgänger über 11 Sekunden) erledigt. Auch Zwischensprints, sonst aufgrund des müden reagierenden Planeten-Getriebes stets eine Geduldsprobe inklusive aufheulendem Motor, lassen sich nun ruckzuck erledigen. Der ehemalige "Gummibandeffekt" ist eliminiert. Professionelle Arbeit haben die Ingenieure auch bei Lenkung und Fahrwerk abgeliefert. So werden kurvenreiche, leere Landstraßen zum Spaßrevier des Prius. Und so spursicher und handlich der Japaner ums Eck geht, so komfortabel zeigt er sich auf längeren Touren.

Toyota Prius ist sparsam

Insgesamt präsentiert sich der neue Prius als ein sehr ausgewogenes Auto, das zudem mit einer, zumindest auf dem Papier, extremen Sparsamkeit glänzt. Der CO2-Ausstoß im kombinierten WLTP-Zyklus liegt gerade einmal bei 11 g/km, der Verbrauch bei 0,5 l/100 km. Was natürlich in erster Linie an der größeren Batterie und der damit verbundenen längeren elektrischen Reichweite liegt. Ist man jedoch mit (fast) leerer Batterie unterwegs und fährt somit häufiger im "Benzinmodus", pendelt sich der Verbrauch um die vier Liter ein. Dies zeigte uns jedenfalls das Display nach Ende der Testfahrt an.

Foto: Toyota Die E-Reichweite liegt bei 86 Kilometern.

Kritik? Leider sparte man an der Möglichkeit, den Prius Plug-in-Hybrid an einer Schnellladesäule mit höherer Leistung mit Gleichstrom (DC) zu versorgen. Und auch an einer gängigen Wallbox mit 11 kW AC-Leistung kann der Prius nur eine Phase, spricht 3,7 kW nutzen. Entsprechend lange (gut 4 Stunden) dauert es, den Akku wieder vollständig zu füllen.

Hoher Einstiegspreis, dafür viel Serienausstattung

Dass Toyota seine Hybrid-Ikone trotzdem zu einem recht teuren Einstiegspreis von 38.059 Euro anbietet, liegt an der üppigen Serienausstattung. Mit den meisten Käufern rechnet man bei der mittleren Ausstattungslinie "Executive". Sie kostet sogar ab 39.655 Euro und hat adaptive LED-Scheinwerfer, eine elektrische Heckklappe, größere Räder und eine Lenkradheizung. Das Topmodell "Advanced" bietet für 44.277 Euro dann eigentlich alles, was das Autofahren angenehm und luxuriös macht, inklusive Sitzklimatisierung, Panorama-Kamerasystem und einem Solardach. Durch dieses lässt es sich zwar nicht hindurchschauen, dafür aber Strom gewinnen. An sonnigen Tagen soll die Energie ausreichen, um etwa 8 Kilometer elektrisch fahren zu können.

Toyota Prius Plug-in-Hybrid – Technische Daten

Fünftüriger, fünfsitziger Kompaktwagen

Länge: 4,60 Meter

Breite: 1,78 Meter

Höhe: 1,43 Meter

Radstand: 2,75 Meter

Kofferraumvolumen: 284 Liter

Hybridantrieb: Zweiliter-Vierzylinder-Benziner

152 PS, Elektromotor 163 PS, Systemleistung 223 PS

maximales Drehmoment: 208 Nm

stufenloses e-CVT-Getriebe

Frontantrieb

0-100 km/h: 6,8 s

Vmax: 177 km/h

Normverbrauch: 0,5 Liter/100 Kilometer (WLTP)

CO2-Ausstoß: 11 g/km (WLTP)

Abgasnorm: Euro AP

Effizienzklasse: A

Preis: ab 38.059 Euro

Kurzcharakteristik

Warum: weil er nach über 25 Jahren erstmals sein Öko-Auto-Image abgelegt hat

Warum nicht: weil es zu Hause und beim Arbeitgeber keine Lademöglichkeit gibt

Was sonst: Opel Astra, Kia XCeed, Kia Niro

Wann kommt er: jetzt