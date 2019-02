Volkswagen Financial Services kaufen Logpay von der DVB Bank. Damit will die Finanztochter von VW bei Tankkarten und bei Mobilitätsdienstleistungen weiter wachsen.

Mobility as a Service, zu deutsch Mobilitätsdienstleistungen, sind in aller Munde. Abseits vom Auto suchen Hersteller und ihre Banken nach Wegen, ihre Kunden möglichst flexibel mobil zu halten. Auch die VW Financial Services (VWFS) gehen jetzt den nächsten Schritt und erwerben 100 Prozent der Anteile am Tankkartenbetreiber Logpay von der DVB Bank. Noch steht der Kauf unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden, zum Kaufpreis wurde nach Unternehmensangaben Stillschweigen vereinbart.

Bereits 2017 hatte VW Financial Services die Mehrheit an der Logpay Transport Services übernommen. Diese ist im europaweiten Tank- und Mautgeschäft tätig. Mit der vollständigen Übernahme der Logpay Financial Services kommt nun auch der Geschäftsbereich zu VWFS, der sich mit anderen Mobilitätsformen befasst. Die Logpay Mobility Services ist nach eigenen Angaben als führender Zahlungsdienstleister im deutschen ÖPNV tätig. "Mobilitätsdienstleistungen bleiben für uns nach wie vor ein wichtiges Wachstumsfeld. Durch die Übernahme der LogPay Financial Services können wir unser Tankkartengeschäft zentralisieren und werden europaweit zu einem der führenden Tank- und Mautdienstleister“, sagt Gerhard Künne, Leiter Mobility Unit der Volkswagen Financial Services.

Seit der Beteiligung durch VWFS an Logpay wurde das Tankkartenakzeptanznetz stark ausgebaut. Mittlerweile werden die Tankkarten an mehr als 6.500 Stationen in Deutschland akzeptiert. Europaweit sind es über 12.000 Stationen. Dabei agiert Logpay als Netzaggregator und führt verschiedene Tankstellenanbieter in einer einzigen Tankkarte zusammen. Künftig soll das gesamte Tankkartengeschäft der VWFS in Logpay integriert werden, sagt Kühne. Zusätzlich sichert sich VWFS über den Zukauf Marktpotenzial im Bereich der Zahlungsabwicklung im ÖPNV-Verkehr.