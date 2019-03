Der überarbeite Golf Variant mit Erdgasantrieb steht in den Startlöchern und kann ab sofort geordert werden. In Verbindung mit dem Siebengang-DSG kostet die TGI-Variante in der mittleren Ausstattungslinie Comfort 26.453 Euro (alle Preise netto).

Der Erdgas-Kombi verfügt jetzt über drei statt zwei Erdgastanks. Wie gehabt sind die Tanks unterflurig angebracht, so dass es keine Einschränkung in punkto Kofferraumvolumen gibt. Der mögliche Kraftstoffvorrat wächst auf 18,3 Liter. Dadurch steigt die Reichweite um 80 auf rund 440 Kilometer. Im Gegenzug verkleinert sich der Benzintank deutlich, wodurch technisch gesehen aus dem bivalenten ein monovalenter Gasantrieb wird. Unter der Haube kommt statt des 1,4-Liter-Turbo mit 110 PS ein 130 PS starker 1,5-Liter-Turbo mit 200 Newtonmetern zum Einsatz. Der Mehrpreis von 2.521 Euro gegenüber dem 1,5-Liter-Turbo-Benziner rechnet sich für Vielfahrer durch die Tankkosten. Erdgas wird an der Tankstelle durch seine bis 2026 garantierte Steuerbegünstigung günstiger als Benzin und Diesel verkauft.