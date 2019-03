Zu Preisen ab 29.126 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort der Opel Zafira Life bestellbar. Die Basisvariante der Großraumlimousine wird von einem 102 PS starken 1,5-Liter-Dieselmotor angetrieben, alternativ stehen eine Variante mit 120 PS sowie zwei 2,0-Liter-Diesel mit 150 PS und 177 PS zur Wahl. Darüber hinaus gibt es den Fünf- bis Neunsitzer in drei unterschiedlichen Längen von 4,60 Meter bis 5,30 Meter. Zur Ausstattung zählen Tempomat, Klimaanlage und Berganfahr-Assistent. Gegen Aufpreis sind unter anderem auch in diesem Segment eher seltene Extras wie Head-up-Display, Xenon-Scheinwerfer und Ledersitze mit Massagefunktion erhältlich.

Opel Zafira Life Preise So viel kostet der neue Zafira

