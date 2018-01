Die Autohersteller können die steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen nicht bedienen. Der VW E-Golf beispielsweise ist für das laufende Jahr bereits ausverkauft, wie das Magazin "Edison" berichtet. Obwohl Volkswagen die Produktion in der Gläsernen Manufaktur in Kürze auf 70 Autos pro Tag verdoppeln will, beträgt die Lieferzeit aktuell elf Monate. Ähnlich lange dauert es dem Bericht zufolge bei den Modellen Hyundai Ioniq Elektro, Smart Fortwo ED und Smart Forfour ED. Immerhin sieben bis acht Monate Lieferzeit benötigen Renault Zoe, Nissan Leaf, Citroen C-Zero und Peugeot Ion. Vergleichsweise schnell geht es beim BMW i3 mit bis zu vier Monate und bei den Tesla-Modellen S und X, die nach drei Monaten beim Kunden sind.