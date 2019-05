So tricksen Versicherungen

Laut Bundesgerichtshof sind die Abschleppkosten auf das übliche Maß beschränkt. Man kann sie allerdings nicht unmittelbar mit den Gebühren vergleichen, welche von der Polizei oder der Verwaltungsbehörde in Rechnung gestellt werden. Sittenwidrigkeit liegt dennoch nahe, wenn dieser Satz um mehr als 100 Prozent überschritten wird. Der Parkplatzbetreiber ist aber nicht verpflichtet, den günstigsten Anbieter zu wählen.

Betrügerische Abschleppunternehmer versuchen dies zu ihren Gunsten auszulegen. Schließlich können sie sich bei der Durchsetzung ihrer Forderungen darauf berufen, dass sie mit dem Abschleppen berechtigterweise ein Geschäft des Fahrzeughalters durchgeführt haben. Das mag zunächst wirr klingen, ergibt aber Sinn. Fahrer und auch Halter sind nämlich verpflichtet, das störende Fahrzeug zu entfernen. Sie sind also mit einer Pflicht belastet. Der Abschleppvorgang befreit sie von dieser Pflicht. Und da es hier lediglich auf die juristische Sichtweise ankommt, ist der Abschleppvorgang als vorteilhaft einzustufen. Die Kosten trägt der Fahrer beziehungsweise der Fahrzeughalter. Denn übernimmt der Fahrer nicht die Verantwortung, wird der Halter in die Pflicht genommen.

Während ein Privatmann den Abschlepper aktiv anfordert und auch mit der Bezahlung in Vorleistung treten muss, vereinbaren Firmen in der Regel einen Rahmenvertrag mit dem Abschleppunternehmen. Der schleppt nicht nur die Fahrzeuge ab, sondern überwacht auch gleich das Gelände. Das Inkassorisiko trägt der Abschleppunternehmer, der die Abschleppgebühr direkt vom Falschparker verlangt. Die Forderung selbst beschränkt sich aber auf den Abschleppvorgang. Kosten zur Überwachung des Parkplatzes dürfen nicht berechnet werden. Da ein Parkplatzbetreiber einen sofortigen Anspruch auf die Beseitigung der Störung hat, besteht auch keine Wartepflicht.

Rein rechtlich gesehen, macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob ein Fahrzeug von einem gewerblich genutzten oder unerlaubt zugeparkten Privatgrundstück abgeschleppt wird. In beiden Fällen wird der Besitzer des Parkplatzes daran gehindert, die Stellfläche nach seinem Willen zu nutzen, und ist dazu berechtigt, den Zustand der »Besitzstörung aufgrund verbotener Eigenmacht« (siehe § 858 Abs. 2 BGB) zu beenden (§ 859 BGB). Der Umfang der Beeinträchtigung spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist die Beeinträchtigung als solche. Unzulässig abgestellte Fahrzeuge dürfen selbst dann abgeschleppt werden, wenn keine konkrete Behinderung vorliegt. Beispielsweise weil es noch genügend andere freie Parkplätze gibt.

In dicht besiedelten Industriegebieten besetzen oft Fremdparker den spärlichen Parkraum auf dem Firmengelände. Mit welchen Mitteln Unternehmen Parkplätze räumen lassen dürfen.

