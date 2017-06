Abgas-Skandal: Audi ruft große Diesel zurück

Audi ruft in Europa 24.000 Diesel-Pkw wegen manipulierter Abgaswerte zurück. In Deutschland sind 14.000 Fahrzeuge der Modellreihen A7 und A8 mit V6- und V8-Motoren der Abgasnorm Euro 5 betroffen. Die Limousinen zeigten in bestimmten Situationen NOx-Überschreitungen zwischen 20 und 100 Prozent, erklärt der Ingolstädter Hersteller. Die Rückrufaktion soll im Juli anlaufen, in der Werkstatt wird eine neue Software zur Getriebesteuerung aufgespielt. Der Zeitaufwand beträgt laut Hersteller rund 30 Minuten.

Audi hatte zuvor bereits 531.813 Autos in Deutschland wegen Abgasmanipulation zurückrufen müssen, darunter auch die volumenstarken Modelle A4 und Q5. Insgesamt sind rund 2,4 Millionen Fahrzeuge des VW-Konzerns von dem Skandal betroffen.