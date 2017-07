Europcar: Erste Mietstation nur für Nutzfahrzeuge

Europcar eröffnete in Hamburg-Bahrenfeld die erste ausgewiesene LKW-Station Dort werden Fahrzeuge mit Sonderausstattung, beispielsweise mit Anhängerkupplung vermietet, aber auch 12- und 14-Tonner. Außerdem stellt Europcar eine industriespezifische

Nutzfahrzeugflotte mit Kühlfahrzeugen, Frischdienst-Kühlern, Dreiseitenkippern und Fahrzeugen mit Doppelkabine. Außerdem gibt es dort ein limitiertes Pkw-Angebot. In der Station wird zusätzlich Equipment zur Ladegutsicherung wie Sperrstangen oder Verzurrgurte angeboten.

Als nächstes wird Europcar in Berlin und München jeweils eine weitere Nutzfahrzeuge-Station in Betrieb nehmen. Bis Ende 2018 sind insgesamt zwölf Stationen in industriellen Ballungsgebieten in Deutschland geplant.