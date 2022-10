10. Flottentag Signal Design Alles richtig gemacht

Was für eine steile Karriere: Der Flottentag von Signal Design hat sich seit seinem Start 2012 zu einem der größten Events für Fuhrparkentscheider entwickelt. Dabei steht für Signal Design-CEO Markus Schaeffler der Netzwerkgedanke im Mittelpunkt. Das ist nicht zu übersehen, besser gesagt, nicht zu überhören. Die Stimmung bei den Ausstellern, an der Kaffeebar oder beim Mittagstisch ist fast schon familiär – man kennt sich in der Branche.

Foto: Signal Design Volles Haus beim Flottentag

Fahrzeugpremieren zu bestaunen

Zum Jubiläum sind mehr als 250 Fuhrparkentscheider sowie 48 Aussteller und Dienstleister zu Gast. Darüber hinaus stellte Signal Design gleich vier neue Modelle vor: Lotus Eletre, Ora Funky Cat, Nio ET7 und MG4. Gleichzeitig startete der Skoda Enyaq iV in Schwäbisch Hall seine Händler-Markteinführung.

Nach der Begrüßung und der ersten Runde Networking, referierte der Mobilitätsforscher und Dozent im Fachgebiet integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin, Alexander Rammert. In seinem Vortrag „Die menschliche Mobilität – was ist das eigentlich genau?“ regte Rammert zum Nachdenken und Überdenken der eigenen Mobilität an und gab interessante Einblicke in die Mobilitätstheorie.

Motor-Talk mit Matthias Müller und Dr. Walter Döring

Foto: Signal Design Wirtschaftsminister a.D. von Baden-Württemberg, Dr. Walter Döring

Am Nachmittag stand der Motortalk mit Ex-VW- und Porsche-Konzernchef Matthias Müller und Wirtschaftsminister a.D. von Baden-Württemberg, Dr. Walter Döring, auf dem Programm. Müller gewährte interessante Einblicke in die Konzernstruktur und die Hintergründe von Entscheidungen der vergangenen Jahre. Einen Blick auf die Trends warfen Müller und Döring am Beispiel der ausgestellten Fahrzeuge. Müller ging außerdem auf die aktuelle Lieferketten-Problematik, die Entwicklung von BEV-Fahrzeugen und die jetzige Marktsituation ein. In diesem Zusammenhang betonte er ausdrücklich, wie wichtig die Technologie-Offenheit sei – und die Politik der Wirtschaft hier keine Vorschriften machen sollte. Besonders hervor hob er die alternativen Brennstoffe, mit denen 1,8 Milliarden weltweit fahrenden Fahrzeuge sofort etwas für die Umwelt tun könnten.

Highlights am Abend

Der Flottentag ist bekannt für seine exklusive Küche. Immer mit dabei: Hansi Reber, der Sternekoch vom Restaurant Reber’s Pflug und Simon Kuch, der mehrfache deutsche Grillmeister. Klar, dass auch bei der Abendveranstaltung nicht an Überraschungen gespart wurde. Kabarettist Bobbe trainierte auf seine ganz eigene bayrische Art die Lachmuskeln der Besucher und die Band Me and The Heat sorgte für tolle Stimmung.

Save the date

Der Termin für den nächsten Flottentag steht bereits fest: 12. Oktober 2023.