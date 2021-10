Fleetpool erhalte im Gegenzug den notwendigen finanziellen Spielraum, um seine führende Position in Deutschland auf Europa auszuweiten. Das Unternehmen plane, bis zum Jahr 2026 in mehr als zehn europäischen Ländern aktiv zu werden. Über die Software von Fleetpool kann ALD Automobilherstellern maßgeschneiderte digitale Komplettlösungen anbieten, mit der diese ihre Vertriebskanäle und Dienstleistungen erweitern sollen Fleetpool soll seine Eigenständigkeit behalten. Gründer und CEO Gert Schaub leitet das Unternehmen auch weiterhin. Auch die Fleetpool-Marken, darunter Eazycars, Like2drive und Conqar sollen ausgebaut werden. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme allerdings noch zustimmen.

Unter den Anbietern von Auto-Abos gehört Fleetpool mit einem Bestand von über 10.000 Fahrzeugen zu den Schwergewichten der Branche. Nun übernimmt die Leasinggesellschaft ALD das Unternehmen. Die beiden Partner sprechen von einer echtren Win-Win-Situation: ALD können Kunden demnächst europaweit digitale Auto-Abo-Dienste anbieten. Fachleute prognostizieren, dass Auto-Abos im noch im laufenden Jahrzehnt einen Anteil von bis zu 20 Prozent am Fahrzeugabsatz haben werden. Mit der Übernahme will ALD das Leistungsspektrum um flexible Mobilitätslösungen erweitern.

ALD will Fleetpool übernehmen, den Pionier der Auto-Abos, einschließlich der Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen.

ALD will Fleetpool kaufen Leasing und Auto-Abos aus einer Hand

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021