Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio & Stelvio Quadrifoglio Emotionaler Schlussspurt

Die Quadrifoglio (vierblättriges Kleeblatt) genannten Topversionen der Alfa Romeo-Mittelklasse-Modelle Giulia und Stelvio sind nun für das Modelljahr 2023 bestellbar. Für die Limousine Giulia ruft Alfa 77.311 Euro auf (alle Preise netto), für das SUV Stelvio werden mindestens 84.874 Euro fällig.

Sensibles Facelift erfolgte im Frühjahr

Im Frühjahr erfolgte für Giulia und Stelvio ein sensibles Facelift, das nun auch die Modelle mit dem Kleeblatt erhalten. Voll-LED-Matrix-Licht ist nun serienmäßig. Hinten zeigen Giulia und Stelvio moderner gezeichnete Rückleuchten. Rundum gibt es jede Menge Sicht-Karbon an Außenspiegeln und Kühlergrill, die schwarzen Felgen im typischen Telefonwählscheiben-Design fahren ebenfalls immer mit. Die Giulia hat Räder im 19 Zoll-Format, der Stelvio rollt auf 21 Zoll-Felgen.

Optimierte Bodenhaftung

Motorhauben, Spoiler, Seitenschürzen sowie Kardanwellen sind aus Kohlefaser gefertigt. Die Giulia erhält zudem einen aktiven Frontsplitter aus dem leichten Verbundstoff, der Abrieb und Bodenhaftung der Vorderachse bei hohem Tempo optimiert. Für den bösen Sound sorgen schließlich vier Rohre von Akrapovic. Innen ist hochwertig ausschauender Karbonschmuck sowie speziell auf den engagierten Einsatz abgestimmte und individuell einstellbare Grafiken vorhanden. So lassen sich zum Beispiel im Layout "Race" die optimalen Schaltpunkte bei manuellen Gangwechseln darstellen.



Für den Vortrieb sorgt jeweils der 520 PS starke 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner. Ein mechanisches, selbstsperrendes Differential an der Hinterachse soll zudem die Traktion beim Beschleunigen verbessern sowie die Agilität in schnell gefahrenen Kurven

Foto: Alfa Romeo_Stellantis Im Laufe der langen und wechselhaften Historie brachte das Quadrifoglio der Traditionsmarke - mal mehr, mal weniger - Glück.

Schnelle Autos noch schneller

Erste Runden auf dem Autodrome von Montlhéry südlich von Paris zeigen, dass die Alfa-Truppe nichts von ihrem Talent eingebüßt hat, schnelle Autos noch schneller zu machen und sie perfekt auf das Leben im Grenzbereich einzustimmen. Das gilt für die mit exzellenter Bodenhaftung gesegnete Giulia mehr noch als für den Hochsitz Stelvio, der trotz Leichtbau einige zusätzliche Pfunde schleppen muss. Gerade in schnellen Kurven spürt man das Kampfgewicht von fast zwei Tonnen Kilogramm, die der Stelvio versucht, über die Vorderräder abzuwälzen. Der Performance-SUV fühlt sich in seiner Rolle nicht ganz so wohl wie die Giulia, den Kurs souverän umrundet. Wer will, beschleunigt die Giulia in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft unglaubliche 308 km/h. Der Stelvio tritt dank Allradantrieb noch vehementer an und schafft bis 285 km/h.

Alfa Romeo Giulia (2023) Fahrbericht Digitaler und zeitlos elegant

Alfa Romeo Guilia Quadrifoglio – Technische Daten

Viertürige Limousine mit Hinterradantrieb

Länge: 4,64 Meter

Breite: 2,02 Meter mit Außenspiegeln

Höhe: 1,43 Meter

Radstand: 2,82 Meter

Kofferraum 480 Liter

2,9 Liter-V6-Bi-Turbo Benzinmotor

520 PS, maximales Drehmoment 600 Nm bei 2.500 U/min

Achtgang-Automatikgetriebe

0-100 km/h: 3,9 s

Vmax: 308 km/h

WLTP-Verbrauch 10,1 l/100km (kombiniert)

CO2-Emissionen 228-229 g/km (kombiniert)

Preis: ab 77.311 Euro netto

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – Technische Daten

Fünftüriger SUV mit Allradantrieb

Länge: 4,70 Meter

Breite: 2,16 Meter mit Außenspiegeln

Höhe: 1,69 Meter

Radstand: 2,81 Meter

Kofferraum 525- 1.600 Liter

2,9 Liter-V6-Bi-Turbo Benzinmotor

520 PS

maximales Drehmoment 600 Nm bei 2.500/min

Achtgang-Automatikgetriebe

0-100 km/h: 3,8 s

Vmax: 285 km/h

WLTP-Verbrauch 11,8 l/100km (kombiniert)

CO2-Emissionen 267 g/km (kombiniert)

Preis: ab 84.874 Euro netto

Kurzcharakteristik

Warum: Wo das Kleeblatt draufklebt, stecken auch Glücksgefühle drin

Warum nicht: Weil Luft und Argumente für solche Extremisten langsam dünn werden

Was sonst: die Modelle der hauseigenen Tuner von Audi, BMW und Mercedes

Wann: ab sofort