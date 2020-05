Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Darüber hinaus ist künftig ein ADAS genannte Technikpaket an Bord mit erweitertem Umfang der Assistenzsysteme, die das Fahren auf Autonomie-Level 2 erlauben. Der Abstandstempomat beinhaltet künftig auch einen Staufolge-Assistent. Außerdem gibt es eine Verkehrszeichenerkennung, dank der die Geschwindigkeit dem aktuell geltenden Limit automatisch angepasst wird, sofern der Fahrer dies wünscht.

Neu ist auch das Infotainment-System mit 8,8-Zoll-Touchscreen, dass sich durch Onlinedienste und eine modernere Bedienoberfläche auszeichnet. Inhalte lassen sich künftig per Wischgesten wie beim Smartphone wechseln. Zudem gibt es einen Performance-Anzeigemodus, der über Temperaturen mechanischer Komponenten oder den Druck der Turbolader informiert.

Etwas umfassender sind die Änderungen im Innenraum. Unter anderem bietet die umgestaltete Mittelkonsole bessere Ablagemöglichkeiten. Lenkrad und Wahlhebel für die Automatik sind neu. Außerdem gibt es optional neue, perforierte Ledersitzbezüge sowie Sicherheitsgurte, die alternativ zum klassischen Schwarz auch in Grün oder Rot bestellt werden können.

Alfa Romeo hat den Hochleistungsvarianten QV der Baureihen Giulia und Stelvio eine kleinere Frischzellenkur gegönnt. Neben dezenten optischen Änderungen wurde der Innenraum leicht renoviert, das Angebot an Optionen erweitert sowie Infotainment-Technik und Assistenzsysteme auf den neuesten Stand gebracht.

Werden Sportwagen überarbeitet, gibt es meist auch mehr Leistung. Nicht so bei Giulia und Stelvio QV.

Wie bisher bieten Giulia und Stelvio QV ein gehobenes Maß an Fahrspaß.

