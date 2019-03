Die Erdgasvariante des Audi A3 Sportback bekommt eine größere Reichweite. Dank eines Zusatztanks wächst der mögliche Kraftstoffvorrat von 14 auf 18 Kilogramm, was ein Reichweitenplus von knapp 30 Prozent auf 400 Kilometer (WLTP) ermöglicht. Im Gegenzug verkleinert sich der Benzintank deutlich, wodurch technisch gesehen aus dem bivalenten ein monovalenter Gasantrieb wird.

Audi A3 G-Tron Mehr Erdgas an Bord

