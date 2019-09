ViveLaCar hat neben privaten Kunden auch Flottenbetreiber im Fokus. Auch sie könnten von dem flexiblen Modell, der kurzfristigen Verfügbarkeit und moderaten Kündigungsfrist profitieren. Vor allem in Personalbereichen mit hoher Fluktuation kann der Flottenbetreiber seinen Fuhrpark über Abo-Fahrzeuge flexibel anpassen.

Auf der Webseite von ViveLaCar können Kunden Fahrzeuge nach Standort, Marke, Modell und etlichen technischen Details auswählen. Anschließend wird eine Liste sofort verfügbarer Modelle sowie deren monatlicher Mindestmietpreis im Tarif S angezeigt. Dieser bietet lediglich 200 Freikilometer im Monat, während bei den Tarifen M, L und XL die Monatskilometer auf 800, 1.250 beziehungsweise 1.500 steigen. Einen Kleinstwagen wie den Kia Picanto bietet ViceLaCar ab 138 Euro (alle Preise netto) an, im Tarif M sind es 217 Euro. Ein SUV wie der DS7 ist zu Preisen von 249, 411, 429 oder 462 Euro zu haben. Für einen aktuell verfügbaren Audi A5 Sportback liegt die Preisspanne der Pakete M bis XL zwischen 647 und 727 Euro.

Als Alternative zu Leasing, Kauf oder Langzeitmiete gibt es zunehmend mehr Anbieter, die eine Autonutzung im Abonnement ermöglichen. ViveLaCar heißt ein neuer Mitbewerber, der markenübergreifend vornehmlich junge Gebrauchtwagen von Autohändlern an Abo-Kunden vermittelt.

