Alle vom Nutzer erfassten Lenk- und Ruhezeiten werden nach Angaben des Verdi-Experten nur auf dessen Smartphone oder Tablet gespeichert – die webbasierte Anwendung kommt ohne Server aus, auch ohne einen Verdi-Server. Es werde auch nicht erfasst, für welches Unternehmen der Fahrer unterwegs ist. Als weitere Informationen bietet die Gewerkschaft an, den Fahrern Nachrichten rund um Tarifabschlüsse, Treffen von Berufskraftfahrern und sonstige wichtige Informationen per App zukommen zu lassen.

Die Namensgebung „Dri.ve“ habe sich nach Angaben von Thyroke aus dem Sinn der Tätigkeit heraus ergeben, „nämlich dem Fahren“. Zufällig seien es die gleichen Buchstaben wie bei Verdi. Die App ist für zwei Monate komplett für alle Fahrer nutzbar. Nach Ablauf der zwei Monate läuft die App zwar noch, um beispielsweise Nachrichten auf die Handys oder Tablets zu schicken – die Hauptfunktion, also die Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten, ist danach nur möglich, wenn man seine ver.di-Mitgliedsnummer hinterlegt.

Die App „Dri.ve“ der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bietet Berufskraftfahrern verschiedene Funktionen an, um Arbeitszeiten, Lohn und Spesen im Blick zu haben. Jeden Tag lässt sich so die genaue Arbeitszeit erfassen und in Monatsübersichten übertragen. Auch Zuschläge lassen sich in der App eintragen, genauso wie ihre Ausgaben unterwegs, damit sich Fahrer einen Überblick über ihr Bruttogehalt samt Spesen verschaffen können.

