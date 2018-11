Orientierung per Tiefenradar

So sicher ist automatisiertes Fahren

Während die USA vor allem bei Kommunikation und Rechnertechnik stark sind, punkten die Europäer unter anderem bei Fahrverhalten, Logistik sowie Sensorik und Entscheidungslogik. Im Länderranking kommt Deutschland mit 14 Prozent aller Patentanmeldungen nach den USA auf Rang zwei. Nummer drei in der Welt ist beim Roboterauto Japan mit 13 Prozent Anteil. Korea kommt auf 7 Prozent, China auf 3 Prozent.

In Europa und den USA wird am meisten zum Roboterauto geforscht. Auch Deutschland allein ist weltweit gesehen sehr innovationsstark.

