ALD Run for Charity (2019) Laufen für den guten Zweck

Mobilitätsmanagement in Unternehmen Ich weiß, wo das Buch steht

Hubert Terstappen hat über 30 Jahre Erfahrung in der Mobilitätsbranche, begann seine Karriere bei der Haniel Spedition Düsseldorf und trat dann der Autovermietung seines Vaters, Hubert Paul Terstappen, bei. 1992 wurde er Geschäftsführer der Terstappen KG, welche 2013 in die Buchbinder Autovermietung integriert wurde. Seit 2013 ist er als Co-Geschäftsführer der Buchbinder Holding maßgeblich an der Integration der Terstappen KG in Buchbinder beteiligt und verantwortet dort derzeit Strategie, Sales, Marketing, Operations, Verwaltung und Flotte.

Hubert Terstappen, einer der beiden Geschäftsführer von Buchbinder, wird zum COO (Chief Operations Officer) der Europcar Mobility Group Germany ernannt. In dieser Position wird er der Geschäftsleitung für Deutschland angehören und soll eng mit Stefan Vorndran, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany, zusammenarbeiten. Hubert Terstappen bleibt zudem Geschäftsführer von Buchbinder, zusammen mit Konrad Altenbuchner.

Der Vermietriese Europcar übernimmt Buchbinder. Hubert Terstappen ist für die operativen Einheiten der Gruppe in Deutschland zuständig.

