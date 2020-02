So fährt der Plug-in Hybride

Volvo XC40 T5 Twin Engine So fährt der Plug-in Hybride

So fährt der Plug-in Hybride

BMW nimmt einen neuen Biturbo-Diesel mit Mild-Hybrid-Technik für die SUV-Modelle X5 und X6 ins Programm. Der 340 PS starke 3,0-Liter-Reihensechszylinder wird von einem 8 kW/11 PS starken 48-Volt-Startergenerator unterstützt und soll auf 100 Kilometer lediglich 5,8 Liter Kraftstoff verbrauchen (X5: 5,9 l/100 km). Der neue, immer an Allradantrieb gekoppelte, Motor ersetzt den auslaufenden Top-Diesel M50d mit vier Turboladern und 400 PS, der wohl den strengeren Emissionsgrenzwerten zum Opfer fällt.

BMW mustert in den kommenden Monaten seine Quadro-Turbodiesel aus. Bei den großen SUV kommt bereits Ersatz.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw