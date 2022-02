Die Zahl der Wasserstoff-Tankstellen auf der Welt ist 2021 auf 685 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 142 Stationen, wie das Portal "H2stations" mitteilt. 37 der neuen Tankstellen stehen in Europa, 89 in Asien und 13 in Nordamerika.

Insgesamt ist Wasserstoff nun an Zapfsäulen in 33 Ländern erhältlich, zu den neuen zählen Ungarn und Slowenien. Rund jede dritte Wasserstofftankstellen liegt in Europa. Deutschland ist mit 101 Stationen Spitzenreiter vor Frankreich mit 41 und dem Vereinigten Königreich mit 19.