Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020

Über den genauen Zeitpunkt und die konkreten Länder für den Europastart macht BYD noch keine Angaben. Anfang Mai haben die Chinesen bestätigt, noch in diesem Jahr das elektrische SUV-Modell Tang EV600 zunächst nur in Norwegen einzuführen.

Beim Han EV handelt es sich um eine viertürige Limousine auf gehobenem Ausstattungs- und Leistungsniveau. Neben einer Frontantriebsversion mit 222 PS wird es für die fast fünf Meter lange Limousine einen 494 PS starken Allradantrieb geben. Damit soll der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in unter vier Sekunden möglich sein. Außerdem kommt im Han ein neuer Akku zum Einsatz, der weniger brandanfällig als andere Lithium-Ionen-Akkus sein soll. Die sogenannte Blade-Batterie soll im Fall der 2WD-Version eine Reichweite von über 600 Kilometer erlauben.

Der Autokonzern BYD will seine in wenigen Wochen im Heimatmarkt China startende Elektro-Limousine Han künftig auch in Europa vertreiben. Ein konkreter Zeitplan wurde nicht genannt, dafür allerdings eine Preisspanne von 37.800 bis 46.200 Euro netto.

BYD will schon bald in Europa auch elektrisch angetriebene Pkw anbieten. Zusätzlich zum SUV Tang soll auch die Luxus-Limousine Han an den Start gehen.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw