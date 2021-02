Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Für die Lackierung beider Modelle stehen die Farben "Polar-Weiß" und "Platinium-Grau" zur Wahl. Das Antriebsangebot umfasst einen Benziner und einen Diesel mit jeweils 131 PS Leistung. Die Bruttopreise starten bei 23.731 Euro (alle Preise netto), den Kundenvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Extras gibt der Hersteller mit bis zu 2.168 Euro an.

Speziell für Gewerbekunden legt Citroen zwei Sondermodelle des C5 Aircross auf. In der "Business Feel"-Edition verfügt das kompakte SUV über die "Advanced Comfort"-Federung, einen Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Klimaautomatik. Die Variante "Business Shine" bietet darüber hinaus unter anderem LED-Scheinwerfer, Seitenscheiben vorne aus Verbundglas und eine Induktions-Lademöglichkeit für Smartphones.

Mit Komfort-Extras wollen zwei Sondermodelle des Citroen C5 Aircross Dienstwagenfahrer locken. Die Farbe fällt in jedem Fall dezent aus.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings