Elektroautos in Deutschland

Elektroautos in Deutschland Mehrheit lädt grünen Strom

Der Durchschnittsverbrauch kommt auf 15,7 bis 18 kWh beziehungsweise 15,8 bis 17,6 kWh für die stärkere Batterie. Cupra gibt für den kleinem Akku eine Reichweite von 420 Kilometern an, für den großen sind es bis 548 Kilometer (WLTP). Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Modellen auf 160 km/h begrenzt.

Das kompakte E-Auto kann nun mit einem 231 PS starken E-Motor bestellt werden, in Kombination mit einem 62 oder 82 kWh großen Akku. Die Preise starten ab 32.440 und 37.225 Euro netto.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw