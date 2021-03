Das Sondermodell baut auf dem mittleren Niveau Comfort auf. Zusätzlich legt Dacia noch Look- und Technik-Pakete obendrauf, die zusätzlich Infotainmentsystem, Navigation, Rückfahrkamera, Dachreling und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen beinhalten.

672 Euro (alle Preise netto) Preisvorteil verspricht Dacia für das vom Duster aufgelegte und mindestens 14.285 Euro teure Sondermodell Urban. Steigen kann der Preis unter anderem bei der Wahl des Antriebs: Im günstigsten Fall treibt das SUV der 131 PS starke Benziner TCe 130 an, alternativ steht ein 116 PS starker Diesel zur Wahl. Beide Motoren sind zudem mit Allradantrieb erhältlich.

