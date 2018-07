Das Geschäftsfeld Daimler Financial Services hat sich mit seinen Geschäftsmodellen in den letzten Jahren von einem Auto-Finanzierer zu einem integrierten Mobilitätsanbieter entwickelt. Mittlerweile bietet das Finanzunternehmen Finanzierung und Leasing, aber auch Flottenmanagement und Versicherungen. Dazu kamen digitale Lösungen für Zahlungsabwicklung (Mercedes Pay) sowie verschiedene App-basierte Dienste wie Moovel, Car2go oder Mytaxi.

„In unserem Geschäftsfeld finanzieren wir Mobilität, versichern wir Mobilität und setzen mit dem neuen Namen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität. Gleichzeitig bleiben Finanzdienstleistungen elementarer Bestandteil unseres Geschäftsfelds“, sagt Bodo Uebber, Vorstand der Daimler AG für Finanzen & Controlling und Daimler Financial Services.

„Mit der Umbenennung der Daimler Financial Services AG in Daimler Mobility AG verdeutlichen wir unseren Wandel des Geschäftsfelds zu einem Mobilitätsdienstleister“, sagt Klaus Entenmann, Vorstandsvorsitzender Daimler Financial Services: „Unsere Mobility Services werden inzwischen von 23,5 Millionen Kunden genutzt. Experten rechnen damit, dass in der nächsten Dekade dreistellige Milliarden-Umsätze in diesem Markt erzielt werden. Daimler wird hier eine entscheidende Rolle spielen.“ Die Umbenennung des Namens der Daimler Financial Services erfolgt im Rahmen von Projekt Zukunft, der strategischen Neuorientierung des Daimler-Konzerns.

Andere Unternehmen des Geschäftsfelds Daimler Financial Services, wie zum Beispiel die Mercedes-Benz Bank in Deutschland, Mercedes-Benz Financial Services USA oder Mercedes-Benz Auto Finance China, bleiben unverändert dem Geschäftsfeld zugeordnet und führen ihre in den Märkten etablierten Markennamen fort.

Das Mobilitätsportfolio von Daimler Financial Services zählte mit Car2go, Moovel, Mytax zum 30. Juni 2018 rund 23,5 Mio. Kunden. Die Anzahl der Transaktionen erreichte im zweiten Quartal in mehr als 110 Städten weltweit 42,4 Mio. Das entspricht laut Daimler-Angaben einem Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Car2go verzeichnet zum Monatsabschluss Juni 3,2 Millionen Nutzer weltweit (plus 23 Prozent im Vgl. zum Vorjahr). Moovel wächst nach Unternehmensangaben um 71 Prozent (5 Millionen Kunden). Mit der strategischen Neuausrichtung im Ride-Hailing-Segment zählen die Anbieter mytaxi /Intelligent Apps* zusammen 15,3 Millionen Kunden (plus 70 Prozent).

Diese stark wachsenden Angebote will Daimler Financial Services, die Zustimmung der Kartellbehörden vorausgesetzt, in das geplante Mobilitäts-Joint-Venture mit BMW einbringen. Ende März hatten Daimler und BMW eine strategische Partnerschaft verkündet.