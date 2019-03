Moia ab April in Hamburg

Moia ab April in Hamburg Größter Ridesharing-Dienst Europas

Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services VW-Finanztochter erzielt Rekordergebnis

Volkswagen Financial Services

Skoda ist nicht der einzige Hersteller, der eine Paketzustellung ins Auto anbietet. So führt VW den Service im neuen Passat ein, Volvo erprobt ihn aktuell in ausgewählten Märkten. Auch Audi und Smart sowie Amazon und Zalando testen die Technik.

Skoda testet die Paketzustellung in den Kofferraum. Teilnehmer an dem nun in Tschechien gestarteten Pilotprojekt können sich ihre Online-Bestellungen in ihr geparktes Fahrzeug schicken lassen. Der Paketbote findet das Auto dank GPS-Lokalisierung und kann den Kofferraum für die Zustellung öffnen. Allerdings nur während eines kurzen Zeitraums. Ob und wann der Dienst auch Kunden außerhalb des Heimatmarkts zugängig gemacht wird, sagt der Hersteller nicht.

Who is Who Pkw