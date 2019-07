Opel ist kein Einzelfall. Bereits vor mehreren Monaten hat Peugeot ein ähnliches System eingeführt. Ziel ist in beiden Fällen, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der von einem Händler verkauften Neuwagen zu drücken – und damit mittelbar den des Herstellers in Deutschland und letztendlich in Europa. Denn spätestens 2021 drohen den Unternehmen in der EU hohe Milliardenstrafen, wenn sie ihre gesetzlich vorgegebenen CO2-Ziele verpassen.

Wer als Autohersteller künftig CO2-Strafen vermeiden will, muss seine Neuwagenverkäufe klug steuern. PSA-Tochter Opel versucht das nun über ein Bonus-Malus-System für Autohändler, wie das Fachmagazin "kfz-betrieb" berichtet. Wer zu viele Pkw mit hohem CO2-Ausstoß verkauft, muss demnach mit finanziellen Kürzungen rechnen. Im Gegenzug sollen Händler, deren Kunden besonders klimafreundlich kaufen, künftig mehr verdienen. Gelten sollen die Richtlinien ab dem kommenden Jahr, aktuell laufen dem Bericht zufolge jedoch noch Verhandlungen zwischen Hersteller und Händlerverband.

